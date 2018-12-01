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هولندا توقف تصدير الأسلحة لثلاث دول عربية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلنت هولندا، وقفها تصدير الأسلحة إلى كل من السعودية ومصر والإمارات، لمنع استخدامها في الحرب باليمن.


وقالت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية، سيغريد كاغ، في معرض ردها على أسئلة النواب في مجلس النواب الهولندي: إنه "لن تكون هناك صادرات أسلحة من هولندا إلى السعودية ومصر والإمارات العربية؛ ما لم يثبت أنها لن تُستخدم في حرب اليمن".

وأضافت الوزيرة الهولندية أن حكومة بلادها شدّدت شروطها على صادرات الأسلحة؛ وذلك لمنع استخدامها بحرب اليمن.

وأشارت إلى أن "النظام المقيد لتصدير الأسلحة المطبق على السعودية" تم توسيعة ليشمل مصر والإمارات.

ويشهد اليمن، منذ نحو 4 سنوات، حربا بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي من جهة، والحوثيين الذين يسيطرون على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ 2014، من جهة أخرى.

وخلفت الحرب المستمرة أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات، وفق الأمم المتحدة، وتتهم دول ومنظمات إنسانية عالمية السعودية والإمارات بالوقوف وراء معاناة اليمنيين.
هولندا توقف تصدير الأسلحة لثلاث دول عربية




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