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برشلونة مهدد بفقدان نجمه أمام فياريال



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يتجه برشلونة لفقدان أحد نجومه، عندما يواجه فياريال، الأحد المقبل، على ملعب كامب نو، في إطار الجولة الـ14 من الدوري الإسباني.


ويتعلق الأمر بلاعب خط وسط الفريق الكتالوني، آرثر ميلو، الذي واصل غيابه عن التدريبات للإصابة، وفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأضافت الصحيفة أن فرص مشاركة آرثر أمام فياريال، أصبحت ضئيلة للغاية، لكن القرار النهائي سيظهر عقب مران غد السبت.

ويعاني البرازيلي من إصابة في الفخذ، منذ مباراة أتلتيكو مدريد في الليجا (1-1).

وتضم قائمة الغائبين عن البارسا في المباراة المقبلة، كلًا من "لويس سواريز، صامويل أومتيتي، توماس فيرمايلين، سيرجي روبيرتو، ياسبر سيليسن، سيرجي سامبر، رافينيا ألكانتارا"، في انتظار الموقف النهائي لآرثر.
برشلونة مهدد بفقدان نجمه أمام فياريال




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