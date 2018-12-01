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الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية الأصوات مطالبتها إسرائيل بالإنسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.


وأعادت الجمعية العامة خلال اعتمادها يوم الجمعة للقرار المعنون "الجولان السوري"، التأكيد على المبدأ الأساسي المتمثل بعدم جواز اكتساب أراضي الغير بالقوة وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وطبقا لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الجولان السوري المحتل.

وأدانت الجمعية عدم امتثال إسرائيل حتى الآن لقرار مجلس الأمن رقم 497 الصادر عام 1981 مؤكدة أن قرار إسرائيل الصادر بتاريخ 14 يناير 1981 بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أي شرعية على الإطلاق.وطالبت الجمعية العامة إسرائيل بإلغاء قرارها.
الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان




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