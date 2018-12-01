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الطقس:انخفاض على درجات الحرارة وامطار خفيفة متفرقة



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اليوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، والفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.


ويوم الأحد ، يكون الجو غائماً جزئياً، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الطقس:انخفاض على درجات الحرارة وامطار خفيفة متفرقة




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