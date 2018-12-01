تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ام الفحم : لجنة المعلمين مع الطالبات في ثانوية خديجة يكرمون المعلمين والمعلمات



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



بمناسبة "يوم المعلم العالمي" قامت لجنة المعلمين مع الطالبات في ثانوية خديجة بتكريم المعلمين والمعلمات في المدرسة احتفاء بدورهم التربوي والتعليمي في المدرسة. حيث قاموا بإحضار وتوزيع الحلوى والورود والهدايا  للمعلمين وتبادل السلام والتحية الخاصة بهذه المناسبة, وذلك برعاية لجنة المعلمين في المدرسة. اضافة الى ذلك, كانت في هذا اليوم  مبادرات من الطالبات لشراء باقات ورود فاخرة وتقديمها لمربي صفوفهن, حيث كرمت طالبات العاشر "ب" مربيهن د. ياسين كناعنة, وطالبات الثاني عشر "أ" كرمن مربيهن خالد صعابنة. كما قامت طالبات الصف العاشر "د" بتوزيع الورود على المعلمين وعلقن لافتة عبرن عن تقديرهن لهم.  كلل هذا تم كبادرة طيبة من الجميع تقديرا لدور المربين والمربيات والمعلمين والمعلمات على شتى الاصعدة التربوية والتعليمية, مما ساهم في رفع اسم ثانوية خديجة عاليا على ضوء انجازات طالباتها منذ بدايتها وصولا الى الانجازات العلمية بالمراتب الاولى قطريا في العلوم وأولمبياد البيولوجيا وغيرها الكثير.



على صعيد اخر, ضابطة الدوام رجاء محاميد قامت بتوزيع بطاقة تهنئة باسم قسم المعارف في بلدية ام الفحم.

وقد لاقت هذه اللفتة اعجاب المعلمين, شاكرين لهم تقديرهم. اما المعلمة ناهي محاميد, وهي موظفة في بلدية ام الفحم, فقد  بادرت أيضا الى توزيع الورود على المعلمين. ادخلت الفرح والسرور الى قلوب الجميع. بالمجمل كان هذا حقا يوما مميزا, حيث عبر الجميع, من داخل المدرسة ومن خارجها, عن فرحتهم واحتفائهم بالمعلمين والمعلمات في ثانوية خديجة.




كلمات متعلقة

ام, الفحم, :, لجنة, المعلمين, مع, الطالبات, في, ثانوية, خديجة, يكرمون, المعلمين, والمعلمات,

تابعونــا

عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة 2018-12-17 | 22:16:06

تظاهر العشرات من النساء مساء اليوم الاثنين في مدينة عكا ضد العنف المستشري في...

انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت 2018-12-17 | 22:01:25

انطلق مساء اليوم الاثنين المهرجان الميلادي "ليالي الميلاد" في قاعة بيركوفتش -...

اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات 2018-12-17 | 21:58:04

اقدم مجهولون مساء الاثنين على اطلاق النار على متجر في مدينة اللد , وبلطف من الله لم...

الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة 2018-12-17 | 21:54:50

احتفلت بلدة كفركنا مساء الاثنين بحفل اضاءة شجرة عيد الميلاد بمشاركة واسعة وبحضور...

تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا 2018-12-17 | 18:33:18

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس :"تم اليوم الاثنين تقديم تصريح مدع عام...

ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز 2018-12-17 | 18:19:06

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"في نشاط مشترك بين الشرطة وحرس الحدود...

المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد 2018-12-17 | 18:10:25

قررت لجنة المتابعة العليا في اجتماعها الطارئ الذي عقدته ظهر اليوم في مدينة اللد،...

ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص 2018-12-17 | 16:14:57

قام مدير قاعة البانياس للأفراح في مدينة ام الفحم محمود عبد دعدوش بهدم القاعة...

بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا 2018-12-17 | 12:28:43

" أقف اليوم امامكم ،هنا في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا، مع...

سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين 2018-12-17 | 14:25:34

شارك العشرات من سائقي الحافلات العرب واليهود في القدس اليوم الاثنين بمظاهرة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids هلال غنايم مصرع جريمة قتل شاب اطلاق نار استنكار عارم اجتماع طارئ بلدية مدينة سخنين روسيةمحجبةلقباجملعيونجمالحريق هائل منطقة مفتوحة رهط النقب الجنوب اضرار دون اصابات اطفاء الشرطة مكاتب منظمة مؤسسة بتسيليم القدس حريق تماس كهربائي اضرار جسيمة جلسة بلدية رهط عطا ابو مديغم الاحداث الاخيرة وجهاء النقب مداهمة هدم جدار اقرث المهجرة كنيسة مواجهات شبان دائرة اراضي اسرائيلسليم سويد اضرام النار حرق سيارة اطلاق نار القاء قنبلة مدخل سكرتير مجلس البقيعة طفل ولد فتى كفر قرع اصابة متوسطة الرأس نقله للمستشفى اشعاف شرطة نصب احتيال محطات وقود الناصرة قلنسوة اعتقال 24 مشتبها عربيا ضريبة فواتير مزيفة جمانة جرايسي كفر كنا غرقت تشييع جثمان حيفا ماهر شاطئ غرق حادث الشابة ام الفحم بيت مهجور حريق اندلاع النيران اضرار دون اصابات تذكر حي المحاجنة اطفاء اخماد رفع شعارات بئر السبع سجن ايشيل الشيخ رائد صلاح العزل المضايقات الشيخ رائد صلاح المحكمة حكم تصدر قضية وادي الجوز الحركة الاسلامية الشماليةدهمش تبرئة مواطن قيس ناصر محامي بناء غير مرخصسقوط فتاة عرب الزبيدات اصابتها بالغة ارتفاع شاهق مستشفى رمبام اسعاف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com