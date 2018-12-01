ام, الفحم, :, لجنة, المعلمين, مع, الطالبات, في, ثانوية, خديجة, يكرمون, المعلمين, والمعلمات,

بمناسبة "يوم المعلم العالمي" قامت لجنة المعلمين مع الطالبات في ثانوية خديجة بتكريم المعلمين والمعلمات في المدرسة احتفاء بدورهم التربوي والتعليمي في المدرسة. حيث قاموا بإحضار وتوزيع الحلوى والورود والهدايا للمعلمين وتبادل السلام والتحية الخاصة بهذه المناسبة, وذلك برعاية لجنة المعلمين في المدرسة. اضافة الى ذلك, كانت في هذا اليوم مبادرات من الطالبات لشراء باقات ورود فاخرة وتقديمها لمربي صفوفهن, حيث كرمت طالبات العاشر "ب" مربيهن د. ياسين كناعنة, وطالبات الثاني عشر "أ" كرمن مربيهن خالد صعابنة. كما قامت طالبات الصف العاشر "د" بتوزيع الورود على المعلمين وعلقن لافتة عبرن عن تقديرهن لهم. كلل هذا تم كبادرة طيبة من الجميع تقديرا لدور المربين والمربيات والمعلمين والمعلمات على شتى الاصعدة التربوية والتعليمية, مما ساهم في رفع اسم ثانوية خديجة عاليا على ضوء انجازات طالباتها منذ بدايتها وصولا الى الانجازات العلمية بالمراتب الاولى قطريا في العلوم وأولمبياد البيولوجيا وغيرها الكثير.

على صعيد اخر, ضابطة الدوام رجاء محاميد قامت بتوزيع بطاقة تهنئة باسم قسم المعارف في بلدية ام الفحم.وقد لاقت هذه اللفتة اعجاب المعلمين, شاكرين لهم تقديرهم. اما المعلمة ناهي محاميد, وهي موظفة في بلدية ام الفحم, فقد بادرت أيضا الى توزيع الورود على المعلمين. ادخلت الفرح والسرور الى قلوب الجميع. بالمجمل كان هذا حقا يوما مميزا, حيث عبر الجميع, من داخل المدرسة ومن خارجها, عن فرحتهم واحتفائهم بالمعلمين والمعلمات في ثانوية خديجة.