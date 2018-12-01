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9 اصابات متوسطة وطفيفة بحادث طرق قرب شفاعمرو



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



وقع حادث طرق بمفترق متسبي عدي على شارع 79 قرب مدينة شفاعمرو مساء الجمعة .


اسفر عن وقوع 9 اصابات متفاوتة ،طاقم الزهراوي فرع طمرة قدم العلاج للمصابين وتم نقلهم الى اقرب مستشفى لاستكمال العلاج.

دوريات من الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .




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