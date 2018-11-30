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تيريزا ماي : سأكون صارمة مع بن سلمان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بأن تكون "صارمة" خلال لقائها اليوم الجمعة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والذي سيتناول قضية اليمن ومقتل الصحفي، جمال خاشقجي.



وقالت ماي، في تصريحات صحفية أدلت بها: "أنوي إجراء محادثات مع ولي العهد السعودي. والرسالة التي سأنقلها إليه ستكون بسيطة للغاية وستتطرق إلى قضية جمال خاشقجي وكذلك الأوضاع في اليمن".


وتابعت ماي: "علاقاتنا مع السعودية هي التي تتيح لي الجلوس معه، وأن أكون صارمة في مواقفنا من هاتين القضيتين".


وأوضحت رئيسة الوزراء البريطانية: "إننا نريد أن نرى تحقيقا دقيقا وشفافا له مصداقية فيما حدث لخاشقجي وبالطبع محاسبة المسؤولين ".



وأردفت ماي: "فيما يخص قضية اليمن ما زلنا نشعر بقلق كبير من الوضع الإنساني هناك. إن الحل طويل الأمد في اليمن يقع في المجال السياسي، وسندعو كل الأطراف إلى السعي الحقيقي للتوصل إلى هذا الحل والعمل عليه". 


واعتبرت ماي أن "الوقت مناسب حاليا لذلك، لأن هناك فرصة لإيجاد حل سياسي، لضمان مستقبل آمن وسالم للشعب اليمني".




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