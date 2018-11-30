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سوريا تشكو امريكا واسرائيل لمجلس الامن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قدمت دمشق شكوى للأمم المتحدة ومجلس الامن ضد تل ابيب وواشنطن نتيجة الهجمات على سوريا.



وقالت وزارة الخارجية السورية في برقية بعثت بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وإلى رئيس مجلس الأمن، إن "الهجمات الإسرائيلية المتكررة، بما في ذلك الهجوم على منطقة الكسوة الليلة الماضية، تثبت أنها (إسرائيل) تدعم المنظمات الإرهابية، وتحاول إطالة أمد الحرب في سوريا".


كما قدمت سوريا شكوى من الهجمات الامريكية على قرية الشعفة قرب دير الزور ووصفتها بـ "المجزرة" والتي راح ضحيتها اكثر من 30 مدنيا سوريا.


وطالبت دمشق من مجلس الامن والامم المتحدة بادانة هذه الجرائم.




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