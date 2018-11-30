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ماكرون يبلغ ابن سلمان رسالة "حازمة جدا" بشأن خاشقجي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال مسؤول بقصر الإليزيه الفرنسي، إن الرئيس الفرنسي، مانويل ماكرون، أبلغ ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في لقاء جمعها على هامش قمة العشرين، رسالة حازمة "جدا" بشأن مقتل الكاتب والصحفي السعودي، جمال خاشقجي، والحرب التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن.



وقال المسؤول إن ماكرون أبلغ ابن سلمان إنه يفضل اشتراك خبراء دوليين في التحقيقات بمقتل خاشقجي.


وأكدت وزارة الخارجية السعودية اللقاء بين الجانبين، وقالت إن الرئيس الفرنسي اجتمع مع ابن سلمان في بيونس آيريس.


وانطلقت مساء الجمعة، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، أعمال قمة "مجموعة العشرين" بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.


واستقبل رئيس الأرجنتين الرئيس الدوري للقمة، ماوريسيو ماكري، الضيوف في مكان انعقادها بمعرض "كوستا سالغيرو".




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