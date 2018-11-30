الكرملين:, الغاء, ترامب, لقاءه, ببوتين, سيوفر, وقتا, اضافيا, للقاءات, مفيدة,

ذكر الكرملين أنه لم يتلق تأكيدا لإلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قمته مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إلا أن ثبوت ذلك يعني أنه سيحظى بوقت إضافي لعقد لقاءات مفيدة بالأرجنتين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية أدلى بها مساء الخميس، تعليقا على إلغاء ترامب لقاءه مع بوتين خلال قمة "G20" في الأرجنتين: "إننا في الطائرة بالطريق إلى الأرجنتين. وحتى الآن رأينا فقط التغريدة والتقارير الإعلامية، ولا تتوفر لدينا معلومات رسمية".وأضاف بيسكوف: "لكن إذا كان هذا الأمر حقيقيا، فهذا يعني أن الرئيس بوتين سيحظى بعدة ساعات إضافية في جدول الأعمال لعقد لقاءات مفيدة على هامش القمة".وفي وقت سابق من مساء الخميس أعلن ترامب عبر "تويتر" أنه قرر إلغاء لقائه المرتقب مع بوتين خلال أعمال قمة مجموعة العشرين للدول الصناعية الكبرى في الأرجنتين على خلفية حادث احتجاز البحرية الروسية، يوم 25 نوفمبر، 3 سفن حربية أوكرانية وعلى متنها 24 عسكريا انتهكت حدود روسيا خلال المرور من البحر الأسود إلى بحر آزوف عبر مضيق كيرتش.وأضاف الرئيس الأمريكي: "أنتظر بفارغ الصبر قمة جوهرية عندما تحل هذه الأزمة".