قائد, سلطة, الاطفاء, والانقاذ, يفتتح, نقطة, إطفاء, في, برطعة, بحفل, خاص,

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي -

تمّ الاحتفال بافتتاح نقطة إطفاء مجهّزة بسيارة إطفاء في بلدة برطعة، التابعة لمجلس بسمة المحلي، وذلك بحضور قائد سلطة الإطفاء والانقاذ الجنرال ديدي سيمحي، وقائد لواء الساحل وقائد محطة الخضيرة وممثلين عن سلطة الإطفاء والانقاذ، كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي، إلى جانب شخصيات بارزة من قرى برطعة تقدّمهم رئيس المجلس الأستاذ رائد كبها، وأرملة رجل الإطفاء المرحوم سامر عسلي، السيدة سناء عسلي.خلال الاحتفال تمّ قص شريط افتتاح نقطة الاطفاء، حيث طلب الجنرال سمحي أن تقوم السيدة سناء عسلي بقص الشريط، وأكّد كايد ظاهر أنّه "تجري اتصالات وتبذل الجهود من أجل افتتاح نقطة اطفاء مماثلة في كفرقرع على اسم رجل الاطفاء المرحوم سامر عسلي".وقد ألقى المشاركون كلمات أكّدوا من خلالها على اهمية العمل في المجتمع العربي من اجل انقاذ الحياة ورفع الوعي. وشكر الأستاذ رائد كبها رئيس مجلس بسمة المحلي كل من الجنرال سمحي وكايد ظاهر والمسؤولين في سلطة الإطفاء والانقاذ على انجاز هذه النقطة، مرحبًا بالتعاون بين المجلس وسلطة الإطفاء والانقاذ. ومن جهته، أكّد قائد سلطة الإطفاء والانقاذ الجنرال ديدي سيمحي أنّ العمل في المجتمع العربي وفي كافة أنحاء البلاد مستمر من أجل المواطنين والحفاظ على حياتهام، وقال إنّ "انقاذ الحياة هو الأمر الأهم بالنسبة لنا ونحن جاهزون لتقديم المساعدة لجيراننا الفلسطينيين أيضًا".