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نادين نسيب نجيم حيّرت المشاهدين بفخامة إطلالتها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق






خلال مشاركتها في إحدى الحفلات في لبنان، استطاعت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ أن تلفت الأنظار بفضل إطلالتها التي دائما تحرص على إبهار المتابعين من خلالها.


فكالعادة الرقي لا ينفصل عن ذوق نجيم الرفيع، إذ ظهرت بإطلالة كلاسيكية بيضاء خطفت بها الأنظار في طبقتها العليا شبه الرسمية، والطبقة السفلى ذات اللمسة الشبابية.


الحزام الّذي لجأت إليه نجيم عكس نحافة خصرها، وبالتالي أظهر رشاقتها وأعطى للزي الكامل تفاصيل زائدة، واستخدام الـ "بروش" أضاف فخامة على الإطلالة.تنسيق الحذاء موفق، وبدت نجيم وكأنها "سندريلا" بمعانيها وبشكل آخر.


الإطلالة مميزة، خصوصاً من ناحية التنسيق، ولا شكّ أن اللون الأبيض يليق بلون بشرة نادين السمراء.




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