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الكاف يشعل "الصراع" بين صلاح ومحرز وبنعطية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أزاح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) عن قائمة المرشحين لجائزه للأفضل في عام 2018، والفئات التي سيتم تكريمها خلال الحفل الذي سيقام في العاصمة السنغالية، داكار، في الثامن من يناير المقبل.



وأعلن الكاف عن الفئات، التي سيتم توزيع الجوائز عليها، وتمثلت في 7 فئات للجوائز، وهي: أفضل لاعب، وأفضل لاعبة وأفضل لاعب شاب وأفضل مدرب في العام وأفضل مدرب لفريق سيدات في العام وأفضل منتخب رجال وأفضل منتخب سيدات في القارة السمراء.


وضمت قائمة الاتحاد الأفريقي الأولية لأفضل لاعب أفريقي 34 اسما، من اللاعبين الممارسين داخل وخارج أفريقيا، بعد إلغاء جائزة أفضل لاعب محلي.


وهيمن العرب على القائمة، إذ تواجه 15 لاعبا عربيا بها منهم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول والجزائري رياض محزر لاعب مانشستر سيتي والمغرب مهدي بنطعية لاعب يوفنتوس والتونسي أنيس البدري لاعب الترجي.


وفي قائمة أفضل لاعب شاب، فقد تواجد 6 مرشحين هم المغربي أشرف حكيمي ظهير نادي بوروسيا دورتموند والنيجيري ويلفريد نديدي لاعب نادي ليستر سيتي والكاميروني أندري أونانا لاعب نادي أياكس أمستردام والسنغالي إسماعيلا سار لاعب نادي رين الفرنسي والمغربي محمود بنحليب لاعب نادي الرجاء الرياضي المغربي والإيفواري فرانك كيسي لاعب نادي ميلان.


وشهدت قائمة أفضل مدرب في القارة السمراء تواجد 10 مرشحين، أبرزهم التونسي معين الشعباني المدير الفني لنادي الترجي والإسباني خوان كارلوس غاريدو المدير الفني لنادي الرجاء الرياضي المغربي والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري والفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب.




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