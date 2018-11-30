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مشاركة واسعة في lمظاهرة بشوارع الجش استنكارا لجريمة قتل الطالبة يارا أيوب



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



شارك المئات من اهالي الجش والمنطقة اليوم الجمعة في مظاهرة جابت شوارع القرية استنكارا ورفضا للجريمة البشعة التي راحت ضحيتها الطالبة في السف الحادث عشر يارا ايوب (16 عاما) قبل ايام .


المتظاهرون شيبا وشبابا , نساء ورجالا حملوا الشعارات المنددة بالجريمة والعنف بشكل عام .

وارتدى المشاركون في المسيرة قمصانا عليها صورة المرحومة الطالبة يارا .

شارك في التظاهرة الى جانب الاهالي اعضاء كنيست عرب .




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