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المجلس النسائي في ديرحنا ينظم وقفة احتجاجية ضد العنف وجرائم القتل



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



نظمت ظهر وقفة احتجاجية على المفرق الشرقي لديرحنا ضد العنف وجرائم القتل بمشاركة الحركة النسائية ورئيس المجلس  السابق سميرحسين وشيخي المسجدين مامون مطاوع وراشد حسين والعديد من الرجال والنساء .


ومن الشعارات التي رفعت خلال تظاهرة :" معاً نقول: لا للعنف ولا للقتل، نعم للحياة الحرة الكريمة، دمنا ليس مستباحاً.


وقالت احدى المشاركات في المظاهرة :" لم يعد بالامكان الاستمرار في روتين حياتنا وتجاهل ما يحدث من قتل للنساء وللرجال مع اختلاف الدوافع للقتل البغيض. حان الوقت أن نخرج ونرفع صوتنا عالياً لنحمي انفسنا من هذا المرض الفتاك المتفشي بمجتمعنا.




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