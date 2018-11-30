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البحر للجميع وليس لهم - صيادون عرب ويهود يتظاهرون رفضا لقرار منع الصيد في منطقة راس الناقوره



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



شارك المئات من الصيادين من جميع انحاء البلاد في منطقة راس الناقوره بحضور عضو الكنيست احمد الطيبي بمظاهره ضد منع الصيد في المنطقه وتحويلها الى محميه طبيعيه .  



الصياد جهاد عيسى من كفركنا قال .. البحر للجميع وليس لهم وسنستمر بممارسة الصيد وسنناضل حتى اعادة المنطقه للصيادين .. 

ياسر هبرات صياد اخر من كفركنا قال ايضا :" وصلنا الى هنا عرباً ويهودا لنوصل صوتنا للجميع بان البحر للجميع وليس لهم .. اغلقوا 80% من مناطق الصيد في البحر ولم يبقوا لنا شيئا .. انا امارس هذه الهوابه من جيل 15 سنه  .. نحن لا نلوث ولا نقتل الاسماك كما يقولون .. نحن نمارس هواية صيد رياضي قانوني .


وقال الطيبي :" طرحت قضيتكم بالكنيست وطرحتها على وزير البيئه الكين وانا هنا معكم لان صيد السمك الرياضي لا يشمل ضررا على البحر وانما الصيد التجاري وانتم فقط تقومون برياضه وهواية والطبيعه التي نحبها يجب ان نحافظ عليها ومن حقنا ان نتمتع بها




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