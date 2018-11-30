ريال, مدريد, على, استعداد, للاستماع, إلى, العروض, لإيسكو,

بات ​ريال مدريد​ على استعداد للاستماع إلى العروض من أجل ​إيسكو​ Isco.

ويقول "موندو ديبورتيفو" إن زعماء ريال مدريد وافقوا على الاستماع إلى عروض للاعب الوسط لأول مرة.ويمتد عقد إيسكو مع ريال مدريد حتى عام 2022، بشرط الاستحواذ البالغ 700 مليون يورو، لكن مجلس إدارة ريال مدريد مستعد الآن للبيع.وجاء هذا القرار بعد توقف مؤقت في نهاية الهزيمة أمام إيبار في نهاية الأسبوع الماضي عندما رفض إيسكو مصافحة المدرب ​سانتياغو سولاري​ وشكا من كيفية معاملته.ردا على ذلك، يسعى سولاري والمجلس الآن لطرحه للبيع.