تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ريال مدريد على استعداد للاستماع إلى العروض لإيسكو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بات ​ريال مدريد​ على استعداد للاستماع إلى العروض من أجل ​إيسكو​ Isco.



ويقول "موندو ديبورتيفو" إن زعماء ريال مدريد وافقوا على الاستماع إلى عروض للاعب الوسط لأول مرة.


ويمتد عقد إيسكو مع ريال مدريد حتى عام 2022، بشرط الاستحواذ البالغ 700 مليون يورو، لكن مجلس إدارة ريال مدريد مستعد الآن للبيع.


وجاء هذا القرار بعد توقف مؤقت في نهاية الهزيمة أمام إيبار في نهاية الأسبوع الماضي عندما رفض إيسكو مصافحة المدرب ​سانتياغو سولاري​ وشكا من كيفية معاملته.


ردا على ذلك، يسعى سولاري والمجلس الآن لطرحه للبيع.




كلمات متعلقة

ريال, مدريد, على, استعداد, للاستماع, إلى, العروض, لإيسكو,

تابعونــا

كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ 2018-12-17 | 22:10:50

قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، اليوم الاثنين، إنه متحمس للغاية، للعودة إلى...

إعلان مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا إعلان مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-12-17 | 18:25:09

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا،...

رونالدو يتوعد ريال مدريد بتصريح "عنيف" رونالدو يتوعد ريال مدريد بتصريح "عنيف" 2018-12-17 | 14:30:13

في تصريح هو الأول من نوعه، كشف النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس...

مواجهات سهلة للريال وبرشلونة ونارية ليوفنتوس وليفربول في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ... اليكم القائمة كاملة مواجهات سهلة للريال وبرشلونة ونارية ليوفنتوس وليفربول في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ... اليكم القائمة كاملة 2018-12-17 | 13:35:00

أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية لبعض الفرق كما هو...

ريال مدريد يصل أبوظبي.. وتساؤلات بشأن "قائمة اللاعبين" ريال مدريد يصل أبوظبي.. وتساؤلات بشأن "قائمة اللاعبين" 2018-12-17 | 12:15:08

حط فريق ريال مدريد الإسباني، الاثنين، رحاله بالعاصمة الإماراتية أبوظبي،...

مودريتش يشن هجوما على ميسي ورونالدو مودريتش يشن هجوما على ميسي ورونالدو 2018-12-17 | 11:10:49

عبر نجم ريال مدريد الإسباني، لوكا مودريتش، عن غضبه من تصرف كريستيانو رونالدو...

رونالدو "الخارق" .... 5 أرقام قياسية في 21 مباراة رونالدو "الخارق" .... 5 أرقام قياسية في 21 مباراة 2018-12-17 | 08:32:27

لم يشارك كريستيانو رونالدو سوى في 21 مباراة مع يوفنتوس منذ انتقاله الصاعق إلى...

ميسي يقود برشلونة للثأر من ليفانتي بخماسية مذلة ميسي يقود برشلونة للثأر من ليفانتي بخماسية مذلة 2018-12-16 | 23:23:31

اكتسح برشلونة مضيفه ليفانتي، بنتيجة (5-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على...

صراع شرس بين ميسي وكريستيانو في آخر تحديات 2018 صراع شرس بين ميسي وكريستيانو في آخر تحديات 2018 2018-12-16 | 17:27:33

يسعى ليونيل ميسي، نجم برشلونة، لإنهاء 2018 بطريقة مميزة، وذلك بتصدر قائمة هدافي...

برشلونة يواجه إغراءات عمالقة أوروبا لثنائي أياكس برشلونة يواجه إغراءات عمالقة أوروبا لثنائي أياكس 2018-12-16 | 13:21:35

قال تقرير صحفي، إن برشلونة الإسباني، كثف اتصالاته مع ممثلي نجمي أياكس أمستردام،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بث مباشر تشيلسي باريس جيرمان مباراة الدوري الانجليزي كرة القدم ام الفحم شجار عنيف شبان اصابات اعتقالات الشرطة اسعاف طعن شارع بئر عربي السبع حادث سلام أبو كف ام بطين تل السبع طرق مروع شاب سيارة حافلة مصرع وفاة اصابة خطيرة حسين محاجنة ام الفحم مقتل رمياض رصاص اطلاق نار شرطة اسعاف طعن فتى قاصر سنان ابو فسوطة شرطي حرس حدود نهاريا الطفل احمد دوابشة ريال مدريد مباراة فوز اشبيليه ستاد بيرنابيو المدرج يعقوب شاهين بيت لحم اللقب اراب ايدول مطار الاردن عمان وصول النجم حفل استقبال 70 % نقابة المحامين خريجي المحاماة جامعات رسبوا امتحان سابقة محل اراجيل صاحب اعتقال طمرة سرقة سيارته الشرطة مدينة تحقيق ملثم كنز ذهب شرق غزة العهد العثماني العثور اعمال حفريات سرقي بلدية عمال اصابات حادث طرق مروع العين مدينة الناصرة شرطة اسعاف سيارة حورة مقيد سلاسل حديدية عامود بيت توقيف النقب شقيقه . تحقيق الشرطة رامي نمر ناصر تعيين الناصرة رئيس دوائر الاجراء التنفيذ لواء حيفا الشمال سعيد نفاع عضو الكنيست محكومية السجن بدء سجن جلبواع اعضاء كنيست سفر الى سورياوصمة عار شمعون جابسو رئيس بلدية نتسيرت عيليت المحكمة العليا السجن الفعلي 6 اشهر
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com