فيديو - اغلاق الشارع الرئيسي خلال مظاهرة امام مبني الحكومة في الناصرة استنكارا لجرائم القتل

شارك العشرات من اهالي الناصرة والمنطقة عصر اليوم الجمعة في مظاهرة احتجاجا على جرائم القتل التي يشهدها الوسط العربي في المدة الاخيرة .

المشاركون والمشاركات في المظاهرة رفعوا الشعارات المنددة بجرائم القتل في المجتمع مطالبين الشرطة بالعمل على فرض الامن والامان وقاموت باغلاق الشارع .وجاءت التظاهرة بدعوة من جمعيات نسوية عربية.