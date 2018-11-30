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فيديو - اغلاق الشارع الرئيسي خلال مظاهرة امام مبني الحكومة في الناصرة استنكارا لجرائم القتل



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



شارك العشرات من اهالي  الناصرة والمنطقة عصر اليوم الجمعة في مظاهرة  احتجاجا على جرائم القتل التي يشهدها الوسط العربي في المدة الاخيرة .


المشاركون والمشاركات في المظاهرة رفعوا الشعارات المنددة بجرائم القتل في المجتمع مطالبين الشرطة بالعمل على فرض الامن والامان وقاموت باغلاق الشارع  .

وجاءت التظاهرة بدعوة من جمعيات نسوية عربية.




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