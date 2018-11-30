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الجيش - العثور على بقايا شظايا صاروخ سوري في الجولان



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جاء في بيان صادر عن افيحاي ادرعي الناطق باسم الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي اليوم الجمعة :" متابعة للتقارير وخلال تمشيط اجرته قوات الجيش  في منطقة مفتوحة في هضبة الجولان تم العثور على شظايا تابعة لصاروخ مضاد للطيران تم إطلاقه في الحادث الذي وقع مساء أمس.




سيتم نقل الشظايا لفحص في الجيش  والشرطة.
الجيش - العثور على بقايا شظايا صاروخ سوري في الجولان




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