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مصور شهير يكشف سرا خطيرا عن مقتل الاميرة ديانا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خرج مصور المشاهير، دارين ليونز، الملقب بـ "ملك الباباراتزي"، عن صمته وقال انه لا يصدق الرواية الرسمية لمقتل الأميرة ديانا الذي حدث في عام 1997.



وفي لقاء مع مجلة "هو" الأسترالية  قال :" إن الناس يغتالون بطرق مختلفة.. أعتقد أن هناك أسئلة مازالت تحتاج إلى الإجابة عليها".


وجاءت تصريحات ليونز هذه بعد مقابلة أخرى أجرتها معه صحيفة "ديلي تليغراف" قال فيها، إن الرواية الرسمية لمقتل ديانا ليست هي الحقيقة:" لقد حدثت بعض الأمور الغريبة تلك الليلة، وأنا كنت جزءا من الكثير من الأمور التي وقعت أحداثها".




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- نهى

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