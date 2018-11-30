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بـ 16 كاميرا.. "إل جي" تطلق هاتفا لا مثيل له!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكر موقع "GizChina" أن شركة "إل جي" سجلت مؤخرا براءة اختراع لهاتف بمواصفات غير مسبوقة.



ويتميز هذا الهاتف وفقا للصحيفة بأنه سيأتي بـ 16 كاميرا أساسية، تتموضع على شكل مربع على الواجهة الخلفية، وكل واحدة منها مزودة بعدسة مائلة بزاوية معينة ما سيساعد على إعطاء الفيديوهات والصور أكبر قدر من الدقة.

كما سيساعد العدد الكبير من الكاميرات وزوايا ميل عدساتها المختلفة على التقاط صور من عدة جوانب لجسم معين، ودمجها بصورة متحركة تعطي تصورا ثلاثي الأبعاد لهذا الجسم.




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