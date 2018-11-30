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الكاف يسحب تنظيم كأس أمم إفريقيا 2019 من الكاميرون



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خلال اجتماع عقده اليوم في العاصمة الغانية أكرا، سحب تنظيم نهائيات أمم إفريقيا 2019 من الكاميرون بسبب عدم استجابتها لدفتر التحملات.



وجاء تقرير اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي، بشأن تحضيرات الكاميرون لاستضافة البطولة، سلبيا للغاية، حيث أكد أن الكاميرون غير جاهزة لاستضافة النهائيات القارية.


وفتح الاتحاد الإفريقي طلب عرض جديد للترشيح من أجل اختيار بلد مضيف للنسخة التي ستقام للمرة الأولى في فصل الصيف وبمشاركة 24 منتخبا.


وتطرقت وسائل الإعلام بانتظام إلى أن المغرب الذي خسر رهان استضافة مونديال 2026 أمام الملف الثلاثي الأمريكي (الولايات المتحدة، المكسيك، كندا)، هو البديل المحتمل للكاميرون، وذلك لتوفره على بنيات تحتية هائلة، وأيضا لاستقراره الأمني.




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