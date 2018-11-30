عامل, أردني, يصيب, عاملين, في, إيلات, بجروح, خطيرة,

أصاب عامل أردني يعمل في ميناء مدينة إيلات (أم الرشراش)، صباح اليوم الجمعة، عاملين إسرائيليين وأصابهما بجراح بالغة الخطورة، دون أن تعرف بعد دوافعه.

وبحسب ما نشر فإن العامل الأردني أصاب إسرائيليين بمطرقة وأصابهم بجروح خطيرة.الشرطة اعتقلت العامل الأردني، وفتحت تحقيقاً في الحادث، فيما صرحت الشرطة أن جميع الاحتمالات قيد الفحص والدراسة.يشار إلى أن هناك اتفاقاً بين الاردن واسرائيل يقضي بموجبه بتشغيل عمالة أردنية في "إيلات".