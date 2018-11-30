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تظاهرة حاشدة في اللد احتجاجا على سياسة هدم البيوت



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لبى المئات من اهالي اللد والمنطثة اليوم ظهرا نداء اللجنة الشعبية في مدينة اللد، ,  وانطلقوا في مظاهرة حاشدة احتجاجا على سياسة هدم البيوت العربية في اللد.


وشارك في المظاهرة المئات من الاهالي واعضاء كنيست عرب .

المتظاهرون رفعوا الشعارات المنددة بسياسة الهدم في اللد واستهداف البيوت العربية .




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