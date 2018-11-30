تظاهرة, حاشدة, في, اللد, احتجاجا, على, سياسة, هدم, البيوت,

لبى المئات من اهالي اللد والمنطثة اليوم ظهرا نداء اللجنة الشعبية في مدينة اللد، , وانطلقوا في مظاهرة حاشدة احتجاجا على سياسة هدم البيوت العربية في اللد.

وشارك في المظاهرة المئات من الاهالي واعضاء كنيست عرب .المتظاهرون رفعوا الشعارات المنددة بسياسة الهدم في اللد واستهداف البيوت العربية .