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جلسة لمناقشة التوسعة الجنوبية بطرعان والمطالبة بجلسة جديدة "للفاتمال" لقبول الاعتراضات ومناقشتها



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



بمبادرة رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، عقدت مساء الخميس جلسة مهنية بمشاركة رئيس الحركة العربية للتغيير، د. أحمد الطيبي، والنائب السابق أسامة السعدي، مستشار رئيس المجلس المحلي، شاهر عدوي، مدير قسم الأقليات في وزارة الإسكان، يوسي حداد، وعدد من مساعديه، وبحضور سكرتير مجلس طرعان المحلي، ربحي دحلة، وذلك لمناقشة التوسعة الجنوبية بالإضافة الى ميزانيات وزارة الإسكان. وشارك في الجلسة عدد من المهندسين من بينهم، مهندس المجلس المحلي زياد حداد، المهندس عبد المجيد شعبان، المهندس سلمان زرعيني، المهندس أسعد سلامة. 



افتتح الجلسة رئيس مجلس طرعان المحلي، مرحبا بالمشاركين، وأكد على حق أهالي طرعان بأرضهم وأهمية تقليل الأضرار على أصحاب الأراضي قدر الإمكان ضمن مخطط التوسعة الجنوبية، وكذلك تقليل نسبة الاقتطاع من الأراضي قدر المستطاع، مطالبا بقبول الاعتراضات وعقد جلسة لمناقشتها. 


وتقرر خلال الجلسة تقديم طلب لعقد جلسة لقبول الاعتراضات ومناقشتها، ومن أبرز المطالب تقليل نسبة الاقتطاع من الأراضي للصالح العام، وكذلك تقسيم جديد وعادل يحافظ فيه كل شخص على أرضه قدر المستطاع. كما تمت مناقشة أمور أخرى تخص منطقة "الفاتمال" – التوسعة الجنوبية.


من ناحيته وعد يوسي حداد، برفع القضية للجنة الفاتمال لتحديد جلسة جديدة والاستماع لمطالب المجلس المحلي والأهالي. كما وعد النائب د. أحمد الطيبي بمتابعة القضية ومواكبتها وإيجاد الحلول والبدائل. 


كذلك كان نقاش عن الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي من وزارة الإسكان والخاصة بقرية طرعان، والميزانيات المخصصة للقرية من الخطة الاقتصادية 922.


وأكد رئيس المجلس المحلي، مازن محمود عدوي ان الميزانيات المخصصة للمجلس المحلي ستستغل بالكامل للمشاريع المخصصة لها من اجل الحصول على الميزانيات الاحتياطية المخصصة للمجالس التي تستغل كامل الميزانيات في مشاريعها.




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