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أغرب عملية إنقاذ قرش مفترس ! فيديو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أمسك رجلا إنقاذ من سيدني قرشا صغيرا سبح إلى المياه الضحلة لشواطئ المدينة وأنقذا حياته بطريقة طريفة.



وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن رجلي الإنقاذ مايكل جينكينسون وماكآرثر لاتشلان، عثرا على المفترس الصغير في مكان خطير بالقرب من شواطئ خليج بورت جاكسون فأمسكا به.


ووضع رجلا الإنقاذ القرش الصغير على لوح التزلج وسبح به أحدهما وأطلق سراحه في البحر بعيدا عن الساحل.


وأبدى مستخدمو الشبكات الاجتماعية إعجابهم بفيديو الإنقاذ الذي انتشر عبر الإنترنت، وشكروا المنقذين لعملهما الرائع في إنقاذ صغير القرش.


يذكر أن أبطال فيديو الإنقاذ كانا قد شاركا سابقا في البرنامج التلفزيوني الأسترالي "Bondi Rescue"، المكرس للحياة اليومية لعمال الإنقاذ الذين يقومون بدوريات على شاطئ بوندي.




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