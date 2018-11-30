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احتراق شاحنة قرب السوق في سخنين واضرار جسيمة



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شب صباح اليوم الجمعة حريق في شاحنه بالسوق المركزي لمدينة سخنين .


طواقم اطفاء وانقاذ من محطة الجليل المركزي عملت  على اخماد الحريق ولم يبلغ عن اصابات .


وافادنا كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ :" يجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع هذا الحريق




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