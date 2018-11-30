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لحظة وصول أردوغان الى الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين
2018-11-30 10:07:56
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لحظة وصول أردوغان الى الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين
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