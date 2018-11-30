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طفل أبكم يسرق الأنظار من بابا الفاتيكان
2018-11-30 10:06:23
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شاهد.. طفل أبكم يسرق الأنظار من بابا الفاتيكان
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