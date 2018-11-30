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بعد سنوات من القطيعة.. انطلاق أول قطار كوري جنوبي باتجاه الشمال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق





ينطلق قطار كوري جنوبي باتجاه كوريا الشمالية اليوم الجمعة لإجراء تفتيش مشترك يستمر 18 يوما، تعتزم الكوريتان القيام به في إطار تحديث خطوط السكك الحديدية عبر الحدود.


ومن المنتظر أن يغادر القطار، الذي يحمل 6 عربات وعشرات من المسؤولين الكوريين الجنوبيين، محطة سيئول إلى محطة بانمون بالقرب من مدينة كيسونغ الحدودية الكورية الشمالية، لإجراء تفتيش على مسار السكك الحديدية بطول 1،200 كلم في الشمال حتى 17 ديسمبر القادم.


ويعتبر التفتيش جزءا من اتفاق قمة بين زعيمي الكوريتين تم التوقيع عليه في أبريل الماضي، لتحديث أنظمة السكك الحديدية عبر الحدود، وفي نهاية المطاف إعادة ربطها في محاولة لتعزيز المصالحة في شبه الجزيرة الكورية.


وسيسير القطار على خط السكة الحديدية كيونغوي الغربي الممتد لمسافة 400 كم لنحو 6 أيام إلى مدينة سينويجو، بالقرب من حدود كوريا الشمالية مع الصين.




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