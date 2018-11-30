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خمنوا كم يبلغ ثمن فستان نانسي عجرم في حفلها بدبي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أحيت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ مؤخرا حفلا ضخما في دبي، وأطلت خلاله بفستان من اللون الأبيض تميّز بطياته الناعمة التي زينته بالكامل، ويعود تصميمه إلى دار الأزياء العالمي Roberto cavalli.




الفستان الّذي بلغ ثمنه حوالي 3,275 دولارا أميركيا أظهر حمل نانسي بشكل واضح، وأكملت إطلالتها بمكياج بسيط وشعرها الّذي انسدل على كتفيها.


وعلى الرغم من مرور عدة أشهر على حمل عجرم، إلا أنها مازالت تتمتع بلياقتها، وكان موقع الفن قد علم أنها توقفت عن إحياء الحفلات هذه الفترة، حيث أنها تسارع إلى الإنتهاء من تحضيرات ألبومها.




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