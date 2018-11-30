تصريح, غاضب, من, نافاس, بسبب, وضعه, في, ريال, مدريد,

باتت حالة الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس ريال مدريد، سيئة رفقة الميرنجي، خاصة أنه لم يعد يشارك أساسيًا مع الفريق في بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، لحساب الوافد البلجيكي تيبو كورتوا.

ونقل حساب برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تصريحًا مقتضبًا للحارس الكوستاريكي، مساء أمس الخميس، قال فيه: "من الفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي، إلى عدم المشاركة الآن".وتشير هذه الكلمات القليلة إلى غضب اللاعب من موقفه مع الميرنجي، حيث لم يعد الحارس الأساسي في الفريق بعد وصول كورتوا خلال الصيف الماضي من تشيلسي.وشارك نافاس في عدد من مباريات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مع المدرب السابق جولين لوبيتيجي، لكن مع وصول سانتياجو سولاري، أصبح كورتوا هو من يسيطر على المركز الأساسي بالتشكيلة.