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إحتفال حاشد في طوبا زنغرية بتلبيس الشيخ حسين إلهيب عباءة مشيخة عشائر اللهيب في البلاد والمهجر



  |   حسين سويطي   |   اضافة تعليق



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شارك  حشد كبير من أهالي طوبا زنغرية ومن القرى العربية  وشيوخ من التجمعات البدوية في الشمال يوم الثلاثاء الماضي 20/11/2018 حفل تنصيب رئيس مجلس محلي طوبا زنغرية السابق حسين إلهيب ابو يوسف شيخ على عشائر اللهيب في البلاد والمهجر وتلبيسه عباءة الشيخة.


وفي حديث ل"الصنارة" حول مفهوم هذا الحدث خاصة في ظل تراجع مكانة "المشيخة العشائرية" وكيف نبعت هذه الفكرة قال الشيخ أبو يوسف :" نبعت هذه الفكرة من كوننا "ببيت الشيخ"  إذ كان الشيخ جدنا المرحوم الأمير محمد العلي (زمن العثمانيين) تم جدي المرحوم حسين ألمحمد أبو يوسف ثم أعمامي بالوراثة ولا يزال عمي ابو خليل شيخ العشيرة وله من العمر أكثر من 90 عاماً ومنذ سنتين وهو طريح الفراش بسبب مرض أقعده. ما تسبب في عدم تمكنه من القيام بمهامه. فاجتمع مؤخراً عدد من مشايخ الهيب من طوبا, وعرب ألهيب في فروش رمانة وبيت  زرزير, والمغار (رأس الخابية) وعيلبون وترشيحا, وجاءني منهم وفد يقارب الخمسين شخصاً وقالوا إنه بعد التشاور بينهم وبين ممثلين عن عشائر بدو الشمال  قرروا تنصيبي وتلبيسي العباءة, عباءة المشيخة".

الصنارة: وماذا يعني تلبيس العباءة ؟


الشيخ أبو يوسف: هذه العملية "تلبيس العباءة" لها مواصفات وشروط تُحدد مَن يكون شيخ العشيرة, وليس حتماً ان يكون الأمر بالوراثة. لكن التوريث يكون اذا أجاب المرشح على المواصفات المطلوبة وأهمها الحكمة والعلاقات الاجتماعية والسياسية وأن يكون شجاعًا وكريمًا وبيته مفتوحًا. هذه المواصفات عندما يراها المشايخ بشخص ما, يكلفونه. وعندما زارني وفد المشايخ قالوا نحن نريد مرجعية لعشائرنا للّهيب وغيرهم من العشائر في الشمال, ونريد مَن يقوم بتمثيلنا في المؤسسات الحكومية والرسمية وعلى المستوى القطري والرسمي بين مؤسسات جماهيرنا العربية . وذلك بعد غياب شيخنا ابو خليل. ومن هذا المنطلق جاء قرارهم تلبيس العباءة.


الصنارة: يعني التوقيت مرتبط بالحالة الصحية للشيخ ابو خليل لكن الشيخة في بيتكم متوارثة منذ عدة أجيال؟؟


الشيخ ابو يوسف: نعم هي كتوارثة لكن ليس هذا هو الأمر الفصل كما أشرت لك. وليس فقط الحالة الصحية هي التي حسمت الأمر لكن كان لها وزنها ايضًا . وللحقيقة أن بعضاً من الأخوة المشايخ يراودونني على قبول هذه الفكرة منذ زمن إلا أنه كانت لي إنشغالاتي من خلال ترؤسي لمجلس طوبا زنغرية لسنوات طوال وكذلك رئاسة منتدى السلطات المحلية البدوية في الشمال.فأنا أتحمل الآن هذه المسؤولية بعد خدمة سنوات طويلة جداً للمجتمع من خلال كوني معلماً ثم مديراً ثم رئيساً للمجلس المحلي لفترة طويلة منذ تأسيسه وقمت بواجبي الاجتماعي. 


الصنارة: ولهذا تأتي المهمة الجديدة بتحميل مسؤولية كبرى وأكبر من ذي قبل ؟


الشيخ ابو يوسف: نعم فهي لم تعد طوبا والهيب فقط او لعشائرنا في الشمال فقط, الهدف من هذا الأمر هو تعزيز التواصل الاجتماعي ومن ثم الأمور السياسية حتى على مستوى تمثيل العشائر البدوية في الأردن وسوريا والعراق. ولنا عشائر هناك  وممكن ان نمثل عشيرتنا على أحسن وجه على مستوى البلاد وخارجها .فمعروف ان هناك ما يقارب ال 3 مليون هيبي في العراق فقط وأرسلوا لنا مبايعة من العراق وسوريا والأردن وتسلمنا هذه المبايعات. والعشيرة او العشائر هنا في البلاد خاتمها ليس كختم رئيس البلدية الذي بيده الأمور الإدارية لكن الشيخة بيدها أمور اجتماعية تمثيلية وسياسية.


الصنارة: طبعاً الوضع ليس سهلاً خاصة بعد الانتخابات سواء في طوبا او غيرها..


الشيخ ابو يوسف: آمل ان نكون قد تخطينا المشاكل التي حصلت في طوبا او غيرها ونحن لا نرضى بها وقد أعلنت ذلك على الملأ, نحن نرضى وقد رضينا بالحسم الديمقراطي مهما كان ومهما كانت نتيجته. حتى لو كان ليس في صالحنا وقد دعوت الأهل في طوبا الى مباركة الرئيس المنتخب وعقدت اجتماعاً حاشداً وسلمته مفاتيح وإدارة المجلس أمام حشد كبير في بيت العم ابو حميدي وتمنيت له النجاح في المسيرة خدمة لأهالي طوبا.





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- بدوي
2. زكزكوني عشان أضحك . -
العشيره - جدعان
- بنت الهيب

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