العلم, يتحدث.., الموت, كما, لم, يره, أحد, من, قبل,

أجريت تجربة طبية في جامعة برلين جعلت من الممكن رؤية ما يحدث في دماغ شخص يموت في اللحظة الأخيرة، والنتائج التي تنشر للمرة الأولى مذهلة، إذ يمكن اعتبار الموت على مستوى الدماغ انطفاء لحريق كهربائي.

والسؤال الكبير والمصيري هو ماذا يحدث في أدمغتنا وبالتالي في أذهاننا وأعيننا لحظة موتنا؟ الجواب حتى الآن يبدو بعيدا عن متناول التحقيق العلمي، لأن أي شخص لم يعد من الشاطئ الآخر حتى يخبرنا بما ما شاهده وشعر به عند عبوره من الحياة إلى الموت.وأجرى الدراسة ينس درير أستاذ علم الأعصاب التجريبي في جامعة شاريتيه ببرلين، ونشرت في "حوليات علم الأعصاب"، وشملت تسعة مرضى، كلهم دخلوا العناية المركزة بعد إصابات في الدماغ، ووضعوا تحت مراقبة عصبية كبيرة، أكثر من مجرد وضعهم تحت جهاز تخطيط الدماغ الكهربائي.ويعد هذا الأسلوب غير تقليدي، ويسمح بتسجيل النشاط الكهربائي للدماغ، بما في ذلك الترددات المنخفضة جدا حوالي 0.01 هرتز، وهي ترددات كما يقول ستيفان مارينسكو، رئيس مركز أبحاث علم الأعصاب بليون، لا يكشفها جهاز تخطيط الدماغ الكهربائي الذي توضع أقطابه على فروة الرأس.أما في نظام مراقبة النشاط الكهربائي لدى مرضى درير، فقد وضعت الأقطاب داخل الجمجمة، تحت الأم الجافية، ذلك الغشاء الذي يحيط بالمخ والحبل الشوكي، وفقا لتقرير في صحيفة ليزيكو الفرنسية.وأظهرت الدراسة ظاهرة دماغية تحدث بعد دقيقتين أو خمس من توقف التروية، (عندما لا يتم تزويد الأعضاء بما في ذلك الدماغ بالدم وبالتالي الأكسجين) وتدوم نحو عشر دقائق، ويمكن تشبيهها بحريق كهربائي يشتعل في أحد أطراف الدماغ وينتشر بسرعة 50 ميكرون في الثانية في جميع أنحاء الدماغ قبل أن ينطفئ عند الطرف الآخر، بعد إكمال مهمته التدميرية. وهذا ما يقول عنه علماء الأعصاب "موجة إزالة الاستقطاب".