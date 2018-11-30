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غزة تستعد لجمعة "التضامن مع الشعب الفلسطيني"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يستعد الفلسطينيون في غزة للمشاركة في الجمعة الـ 36 لمسيرات العودة بعنوان "جمعة التضامن مع الشعب الفلسطيني".



ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار الجماهير الفلسطينية الى المشاركة الواسعة في المسيرات، والتي ستعبر عن استفاقة الضمير العالمي حول القضية الفلسطينية العادلة.


وأكدت الهيئة استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بأدواتها السلمية حتى تحقيق الاهداف التي انطلقت من اجلها وفي مقدمة هذه الاهداف كسر الحصار عن قطاع غزة داعية الى دعم الجرحى وتوفير العلاج الكافي وفتح الدول العربية مشافيها للجرحى وتسهيل سفرهم عبر معبر رفح البري.




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