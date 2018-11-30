طلاب أورط الشافعي – عكا ينتخبون رئيس مجلس جديد

كما هو معتاد في مطلع كل عام دراسي، وتحت إشراف أسرة التربية الاجتماعية، قامت المربيات والمربون في مدرسة أورط على اسم حلمي الشافعي بعكا بإعداد طلابهم لإقامة مجلس طلاب مدرسي جديد لهذا العام، وذلك من خلال بعض النشاطات والفعاليات التي خصصوها لخدمة هذا الغرض خلال حصص التربية، والتي تركزت حول أهمية وجود هيئة تمثل جمهور الطلاب في المدرسة وتخدم احتياجاتهم وحقوقهم وترعى مصالحهم أمام إدارة المدرسة والهيئة التدريسية وتكون بمثابة حلقة وصل بينهم جميعا. وتتوجت هذه الفعاليات بإجراء انتخابات صفية ديمقراطية، تم بها اختيار ممثلين عن الصفوف في مجلس الطلاب الجديد.

وبعد الانتهاء من انتخاب ممثلي الصفوف، تم فتح باب الترشّح لمن يرغب برئاسة مجلس الطلاب، فتقدم أربعة طلاب بترشيح أنفسهم لهذ المنصب وهم: ألين قدورة، ميرال بدرة وعنان عرابي من طبقة صفوف العاشر، وأحمد عوض من الصف الحادي عشر. وخلال انعقاد الاجتماع العام للمجلس استمع ممثلو الصفوف إلى كلمات المرشحين الأربعة، الذين عرض كل منهم رؤيته وبرنامجه لهذا العام خلال نشاطه وعمله من أجل طلاب المدرسة. وأجريت عملية الانتخاب يوم الثلاثاء الموافق 2018/11/27 بحضور ممثلي الصفوف. وتميزت العملية الانتخابية بروح رياضية عالية ونزاهة تامة بين جميع المرشحين والناخبين. وبعد فرز الأصوات، أسفر التصويت عن النتائج التالية:- فوز الطالب أحمد عوض برئاسة مجلس الطلاب- والطالبة ألين قدورة، نائبة لرئيس المجلس- الطالبة ميرال بدرة، سكرتيرة المجلس- الطالب عنان عرابي، المسؤول عن إقامة لجان المجلس.فور وصول نتائج الانتخاب إلى إدارة المدرسة، قام الأستاذ وفيد منصور بتهنئة الطالب أحمد عوض على فوزه بثقة طلاب مدرسته وحصوله على منصب رئيس مجلس الطلاب، وهنأ بقية المرشحين بفوزهم بالمهام الإدارية الرئيسية في هذا المجلس متمنيا لهم النجاح والتوفيق في عملهم من أجل المدرسة وطلابها.كما وأرسل الأستاذ محمد حجوج، مدير المدرسة، برسالة يبارك فيها للطلاب الفائزين بإدارة مجلس الطلاب ولرئيس المجلس الجديد، يحثهم من خلالها على المثابرة والعمل الدؤوب من أجل تحقيق التغيير الذي يطوق إليه طلاب المدرسة في مختلف المجالات والنواحي، الاجتماعية، التربوية، والتفاعل والتناغم بين الطلاب وأنفسهم وبينهم وبين الهيئتين الإدارية والتدريسية، لما فيه مصلحة الجميع.وصولًا إلى العملية الانتخابية وإقامة المجلس الجديد لهذا العام، أشرف على التحضير والتنفيذ بكافة الخطوات اللازمة، الأستاذ أدمون بدين موجه مجلس الطلاب، والأستاذ ميلاد خليل مركز التربية الاجتماعية في المدرسة، بالتعاون مع الأستاذ صالح أسدي مركز التربية الاجتماعية في المرحلة الإعدادية، مدراء البيوت، مركزي ومركزات الطبقات وطاقم المربيات والمربين في المدرسة الذين كانت لهم مساهمة كبيرة في إنجاح هذه العملية التربوية بتعاونهم ومشاركتهم الفاعلة بشكل منقطع النظير.