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بشرى تتحدى الخوف بترويض أفعىى عملاقة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شاركت الفنانة المصرية بشرى، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصورة من احتفالها بعيد ميلاد أفعى عملاقة.



بشرى فاجأت متابعيها بحملها لأفعى  كبيرة ذات اللون الأصفر، ولفها حول رقبتها وعلقت على الصورة قائلة: «النهاردة عيد ميلاد ريهام، كل سنة وهي طيبة، ريها مدي اسم الأفعى دي»، وحصدت لصورة على العديد من التعليقات التي أثنت على شجاعة بشرى وعدم خوفها من الأفعى.


وتعد بشرى، من النجوم القلائل الذين يظهرون برفقة الأفاعي دون خوف منها كما أنها هي الأولى التي تحتفل بعيد ميلادها.


يذكر أن آخر أعمال بشرى، مشاركتها في مسلسل «عوالم خفية» مع الفنان عادل إمام، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2018، وهو من إخراج وإنتاج رامي إمام، وتأليف الثلاثي الشاب محمد محرز، وأمين جمال، ومحمود حمدان، وشارك في بطولته رانيا فريد شوقي، وفتحي عبدالوهاب، وأحمد وفيق، ومي سليم، وصلاح عبدالله.


كما شاركت بشرى، في مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثانية، حيث أنها أحد مؤسسي فكرة المهرجان والذي حقق نسبة نجاح كبيرة.




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