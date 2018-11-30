قبل, انتقاله, إلى, يوفنتوس.., رونالدو, كان, قريبا, من, وجهة, أخرى,

كشف إداري رياضي كبير في إيطاليا، أن نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كان في طريقه إلى وجهة أخرى بخلاف يوفنتوس، خلال الصيف الماضي.

وقال ماسيمليانو ميرابيللي المدير الرياضي السابق لميلان الإيطالي، إن رونالدو كان على وشك الانتقال إلى النادي اللومباردي، لو كان استحواذ صندوق "إليوت مانجمنت" الأميركي على أسهم النادي قد حدث في وقت مبكر.وأوضح ميرابيللي، أن المالك السابق للنادي المالك الصيني لي يونغهونغ، كان العائق الوحيد لشراء رونالدو، الذي انتقل إلى يوفنتوس مقابل 112 مليون يورو.وأضاف في تصريحات لموقع "سبورت إيطاليا": "تحدثنا في الأمر مع خورخي مينديز (وكيل رونالدو). كنا نعلم أن الصفقة قد تسبب مشاكل مع ريال مدريد ورونالدو. فعلنا كل شيء لكن المالك الصيني منع حدوث الصفقة لأنه لم يكن سيستمر".وتابع: "لو كانت الإدارة الحالية موجودة وقت المفاوضات لكان رونالدو لاعبا في ميلان".واشترى لي ميلان في أبريل 2017 مقابل 740 مليون يورو، لكنه تعثر ماديا وفشل في تسديد ديونه لتنتقل ملكية النادي إلى صندوق "إليوت مانجمنت" في يوليو الماضي.