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اطلاق نار على بيت رئيس مجلس محلي ساجور



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تحقق شرطة الشمال في ملابسات اطلاق نار على بيت جبر حمود رئيس المجلس المحلي بقرية ساجور فجر اليوم الجمعة .


وافيد ان الحادث اسفر عن ارضار دون اصابات تذكر .

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث فيما اشارت الشرطة ان خلفية الحادث وعلى ما يبدو ووفقا للشبهات تعود لانتخابات السلطة المحلية في القرية .




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