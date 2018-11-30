في القدس - العروس قاصر 13 عاما والشرطة تداهم مكان حفل الزفاف وتمنع الزواج وتعتقل العروس وامها

منعت الشرطة في لواء القدس الليلة حفل زفاف اقيم سرا على سطح منزل في حي مئة شعاريم بالقدس بين قاصرين (العروس 13 عاما) .واشارت الشرطة الى ان التحقيقات اشارت الى ان العروس (الفتاة القاصر 13 عاما) تم التبليغ عنها على انها مفقودة , حيث قدم والدها البلاغ في الشرطة واتضح وفقا للشبهات ان والدتها اخفتها الى حين موعد الزفاف .واشارت الشرطة الى انها داهمت مكان (حفل الزفاف) ومنعت زواج القاصرين واوقفت للتحقيق 4 قاصرات من ضمنهن ال"عروس" 13 عاما ووالدتها التي تواجدت في المكان وامرأتان .