تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

في القدس - العروس قاصر 13 عاما والشرطة تداهم مكان حفل الزفاف وتمنع الزواج وتعتقل العروس وامها



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق





منعت الشرطة في لواء القدس الليلة حفل زفاف اقيم سرا على سطح منزل في حي مئة شعاريم بالقدس بين قاصرين (العروس 13 عاما) .


واشارت الشرطة الى ان التحقيقات اشارت الى ان العروس (الفتاة القاصر 13 عاما) تم التبليغ عنها على انها مفقودة , حيث قدم والدها البلاغ في الشرطة واتضح وفقا للشبهات ان والدتها اخفتها الى حين موعد الزفاف .


واشارت الشرطة الى انها داهمت مكان (حفل الزفاف) ومنعت زواج القاصرين واوقفت للتحقيق 4 قاصرات من ضمنهن ال"عروس" 13 عاما ووالدتها التي تواجدت في المكان وامرأتان .





كلمات متعلقة

في, القدس, -, العروس, قاصر, 13, عاما, والشرطة, تداهم, مكان, حفل, الزفاف, وتمنع, الزواج, وتعتقل, العروس, وامها,

تابعونــا

عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة 2018-12-17 | 22:16:06

تظاهر العشرات من النساء مساء اليوم الاثنين في مدينة عكا ضد العنف المستشري في...

انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت 2018-12-17 | 22:01:25

انطلق مساء اليوم الاثنين المهرجان الميلادي "ليالي الميلاد" في قاعة بيركوفتش -...

اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات 2018-12-17 | 21:58:04

اقدم مجهولون مساء الاثنين على اطلاق النار على متجر في مدينة اللد , وبلطف من الله لم...

الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة 2018-12-17 | 21:54:50

احتفلت بلدة كفركنا مساء الاثنين بحفل اضاءة شجرة عيد الميلاد بمشاركة واسعة وبحضور...

تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا 2018-12-17 | 18:33:18

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس :"تم اليوم الاثنين تقديم تصريح مدع عام...

ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز 2018-12-17 | 18:19:06

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"في نشاط مشترك بين الشرطة وحرس الحدود...

المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد 2018-12-17 | 18:10:25

قررت لجنة المتابعة العليا في اجتماعها الطارئ الذي عقدته ظهر اليوم في مدينة اللد،...

ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص 2018-12-17 | 16:14:57

قام مدير قاعة البانياس للأفراح في مدينة ام الفحم محمود عبد دعدوش بهدم القاعة...

بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا 2018-12-17 | 12:28:43

" أقف اليوم امامكم ،هنا في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا، مع...

سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين 2018-12-17 | 14:25:34

شارك العشرات من سائقي الحافلات العرب واليهود في القدس اليوم الاثنين بمظاهرة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اتهام قاصر ابو سنان طعن شرطي حرس حدود فسوطة محطة مركزية نهاريا فتى دير حنا سقوطه عن حصان مركز حيان الطبي مستشفى نهاريا كفر مندا اعتقالات اشتباكات اصابات مفرقعات الشرطة احداث مؤسفة انتخابات رئاسة مجلس محلي عطا جابر لاعب مكابي حيفا صورة مسجد الاقصى القدس الفوز كأس الدولة مكابي تل ابيبسلمان ابو مديغم اعتداء بالضرب المبرح رهط عطا استنكار اسراء عابد زيارتها المستشفى بوريا السماح لوالدتها الشرطة بث مباشرمباشرمشاهدةمتابعةاون لاينبثمباراةماتشريال سوسيدادبرشلونةالدوري الاسبانيمشاهدة ريال سوسيداد مباشر مشاهدة برشلونة مباشرممرابطون مرابطات ام الفحم المسجد الاقصى القدس سلوان لائحة اتهام الشرطة تمويل ارهاب تجريف جرافات دونمات اراضي النقب قرية اللقية عرار ابو طلب اسامة سعدي وقف ام الفحم مصرع الام ابنها لطفي الرضيع ايهم محاميد فريدة اغبارية حادث متأثرا جراحه مصرع انتخابات مجلس الطائفة الروم الكاثوليك تزكية قائمة البديل الناصرة خلاط باطون سيارة انقلاب حادث عسفيا دالية الكرمل الشارع الموصل اصابتان خطيرتان أشرف محمد عمور سائق سيارة اجرة تكسي تفتيش نابلس تخريب سيارة اشرف محمد عباس طه كفر قاسم مصرع الشيخ حادث عملفتاة نص رسالة أزف اتمنى شقيقتها المحامي اعتقال الناصرة يزيد ابو احمد ارهاب تحريض
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com