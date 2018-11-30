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الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وفرصة لأمطار خفيفة



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اليوم  الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



ويوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، والفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.


ويوم الأحد المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.




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