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رسمياً: المرشح علي زيدان يقدم استئناف للمحكمة على نتائج الانتخابات في كفرمندا



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جاء في بيان صادر عن المرشح علي زيدان في كفرمن قال:"اليوم وبعون الله تعالى ابتدأ المسار القضائي الذي يعتبر حقاً طبيعياً من أجل احقاق الحق، وابطال الباطل. نتوجه لاهل قريتنا بجميع اطيافها التعامل بعقلانية ومسؤولية للحفاظ على أمن وأمان قريتنا الغالية علينا جميعاً كفرمندا.

واضاف:"نتقدم بجزيل الشكر للمحامي جلعاد شير والطواقم المرافقه له بالاضافة الى مكتب المحقق لؤي كيال الذين قامو بعمل جبار مع طواقمنا بالفحص الاساسي للقضية على مدار اسابيع طويلة لأثبات الخروقات الكثيرة. كلنا ثقة وأمل بأن يعود الحق لأصحابه بإذن الله تعالى".
رسمياً: المرشح علي زيدان يقدم استئناف للمحكمة على نتائج الانتخابات في كفرمندا




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