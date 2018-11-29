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بيكيه: من الصعب عودة نيمار



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أكد جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، أنه من الصعب عودة البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، لصفوف البارسا، خلال الفترة الحالية.

وقال بيكيه، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لدينا علاقة جيدة مع نيمار، والجميع يعرف ذلك".
وأضاف: "عودة نيمار؟ إنه أمر صعب للغاية، فليس من السهل عودته، والآن تركيزنا منصب على حصد الألقاب، وسنرى ما سيحدث في المستقبل".
وأتم: "نيمار لاعب جيد جدًا، والآن هو في باريس سان جيرمان، وقرر الرحيل عن برشلونة، ونحن جميعًا نحترمه".
يُذكر أن بيكيه كان قد أكد بقاء نيمار في برشلونة، وبعدها بأيام رحل النجم البرازيلي لفريقه الحالي، مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البلوجرانا.
بيكيه: من الصعب عودة نيمار




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