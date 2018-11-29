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اطلاق نار على سيارة في قلنسوة



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تسبب اطلاق نار كثيف على سيارة في مدينة قلنسوة مساء اليوم الخميس باضرار جسيمة دون وقوع اي اصابات .


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .




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