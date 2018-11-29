مصادر, سورية:الطيران, الاسرائيلي, يستهدف, عدة, مواقع, وقمنا, بالتصدي,

وكالة "سانا" السورية قالت إن "التصدي للعدوان مستمر فوق المنطقة الجنوبية ودفاعاتنا تسقط عدداً من الأهداف الاسرائيلية".وأكد مصدر لوكالة "سبوتنك" أن صواريخ الدفاع الجوي السوري أسقطت عدداً من الأهداف فيما يجري في هذه الأثناء التعامل مع أهداف أخرى في الأجواء.يذكر أن الدفاعات الجوية للجيش السوري تصدت لاعتداء إسرائيلي على محيط مطار دمشق الدولي في 15 أيلول/ سبتمبر الماضي.وأعلنت موسكو في 4 تشرين الأول/ أكتوبر وصول بطارية من نظام الصواريخ المضادة للطائرات "اس -300 " ومقاتلات ميغ-31 لصد الهجمات الجوية إلى سوريا".

أعلن التلفزيون السوري عن أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف اسرائيلية فوق فوق منطقة الكسوة جنوب البلاد وأسقطت عدداً منها.

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