وجهاء, الاصلاح, في, فلسطين, يكرمون, رجل, الاصلاح, توفيق, سليمان, من, المشهد,

استقبلت قرية المشهد بوجوه رجال الاصلاح الذين وصلوا من كل البلاد في فلسطين، لتكريم رجل الاصلاح المربي " توفيق يحيى سليمان" على جهوده الجبارة التي يبذلها ليل نهار داخل المجتمع العربي للتخفيف من درجة العنف بين الفرقاء وبين الاخوة والاهل والقرى والبلاد. الملاك الذي ينزل في كل مكان بأخلاقه وحكمته وشجاعته التي لا توصف ليجعل السلام والمحبة لغة بين الجميع وبصماته التي سطرتها الصحف ووسائل الاعلام المرئية وغير المرئية ليصبح من ارباب الجاهات ،وبذلك كان لقاضي قضاه الدولة الفلسطينية الحاج احمد الطوباسي "ابو ناصر " وشيخ مشايخها ابو عيسى " ابراهيم الخليل" والشيخ محمود عياد ورئيس جاهات الصلح القطرية في فلسطين الحاج علي شتيوي واعضائها ووجهاء من الداخل الفلسطيني.

تكريم المربي بين جمهور غفير من اهل قريته المشهد ووجهائها وبارك الجميع للمربي سليمان على تكريمه وتتويج مسيرته للخير والاصلاح بعبائه فلسطين المطرزة والمزركشة بخيوط الذهب الفلسطيني لتكون شامه ووسام شرف لهذا الرجل المعطاءوليصبح المربي توفيق سليمان "ركن للشريعة العربية العشائرية"