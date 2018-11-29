فراشات, الليل, والمصابيح, ...,

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979 قراراً يقول إن العنف ضد النساء والفتيات هو أحد أكبر انتهاكات حقوق الإنسان..

منذ بداية العام, وللأسف, قتلت 10 نساء عربيات في مجتمعنا.. هذا بالإضافة إلى انتهاكات خطيرة بحقهن تتنوع بين عنف وإساءة نفسية واغتصاب وضرب وتحرش جنسي. كذلك الزواج القسري والمضايقات الإلكترونية لأننا أصبحنا متطورين ولا ينقصنا شيء.هل أصبح العنف بأشكاله ڤيروساً يَنْقُل العدوى بين الناس؟هل يعرف المواطنون القِيَم التي جاءت في الكتب السماوية المقدسة أم لا؟إذا هم يعرفونها فعليهم تربية أولادهم على أسسها, وإذا هم لا يعرفون هذه القِيَم السماوية فعليهم أن يعملوا وفقاً للأخلاقيات الإنسانية والواجب الذي يُملي على الإنسان أن يرعى أولاده, أي أن يربيهم على الأخلاق.فإذا كنا نعي ما هي القِيَم الإنسانية وكيف نربي أولادنا وفقها ونعلّمهم التمسك بالأخلاق, لكننا لا نسير عليها فهي جريمة! وإذا كنا لا نعي ولا نقدّر القِيَم والتربية والأخلاق فهي جريمة أكبر وجريمة الجرائم..القتل ليس لنا! فمن أين فتك بنا؟ خاصة قتل النساء والأطفال والأمهات والزوجات!؟ومتى نغيّر تصرفاتنا كبشر ونعيد النظر فيها؟للأسف, الجريمة تبدأ بالكلمة النابية وتنتهي بالقتل مع سبق الإصرار..نحن لسنا عنبا مخمراً نتركه ونهمله ليخرج منه دود وعَفَن..نحن لسنا بِخلٍّ.. بل نحن من الأرض الطيبة وليس من أرض الفساد.غداً يمكن أن يصبح الوضع أسوأ حيث ينتهي الأمل والغد الأسوأ يصنعه الإنسان.خلال اقل من أسبوع عدد القتلى خمسة: من عرابة, نحف, رهط والجش وأم الفحم..هذه الحوادث يجب أن تلعب دوراً جدياً في تحريك القلوب وأن تُقلق مجتمعنا..لا تكونوا مثل فراشات الليل التي تحوم حول المصابيح حتى تلقى موتها حرقاً دون أن تعلم أنها تنتحر.* * *بدها شوية توضيح .....* صادف أمس الخميس ذكرى قرار تقسيم فلسطين لدولتين مستقلتين 1947/11/29... ما زلنا... نسبح في الخيال ...* بمناسبة يوم المعلم الذي صادف أمس: 65 % من المعلمين تعرضوا للعنف من قِبل الطلاب.... يا للعار!* بولتون, مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض, رفض الإستماع الى تسجيل مقتل خاشقجي معللا: "أنا لا أتكلم العربية".... يا للسخرية... مقتله مفهوم بدون لغة!!* ترامپ: الغاز المُسيل للدموع ضد المهاجرين على حدود المكسيك آمن للغاية .... معلومة جديدة لطيفة ... يعني مثل العطر...* مقتل 80 عربياً منذ بداية العام في حوادث طرق مختلفة على شوارع البلاد .... فوضى.* مليون طفل من مخيمات وملاجئ الشرق الأوسط مهددون بالبرد والجوع .... ارحموهم يرحمكم مَن في السماء.ڤيدا مشعور