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انخفاض معدل متوسط العمر بسبب المخدرات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



واصل متوسط الحياة المتوقّع للأميركيين انخفاضه في الولايات المتحدة سنة 2017 مقارنة مع 2014، في تراجع تاريخي يعزى إلى أزمة الجرعات الزائدة من المخدرات، بحسب ما أظهرت إحصاءات نشرت الخميس.


وقال روبرت أندرسون رئيس الإحصائيات حول الوفيات في المركز الوطني للإحصاءات الصحية الذي نشر هذه الأرقام "إنها المرة الأولى التي نلحظ فيها مساراً تراجعياً منذ وباء الإنفلونزا في العام 1918"، مشيرا إلى أن الانخفاض كان أشدّ بكثير سنة 1918.

وكان أجل الحياة المتوقّع عند الولادة سنة 2017 تحديدا 76,1 سنة للرجال و81,1 سنة للنساء. وبلغ متوسّط الأجل المتوقّع للسكّان 78,6 عاما، في مقابل 78,9 عاما سنة 2014.

وهذا المعدّل هو أدنى بثلاث سنوات ونصف السنة من ذاك المسجّل في كندا التي تعاني أيضا من أزمة الجرعات الزائدة.

وقال روبرت ريدفيلد مدير مركز مراقبة الأمراض والوقاية منها "هذه الأرقام مثيرة للقلق وهي تظهر أننا نخسر الكثير من الأرواح للأسف في أغلب الأحيان بسبب مشاكل من الممكن تفاديها".

وتحصد الجرعات الزائدة الأرواح منذ مطلع الألفية الثالثة ويشتدّ وقعها منذ أربع سنوات.


وفي العام 2017، توفّي 70 ألف أميركي تقريبا بسبب جرعات زائدة من المخدرات، أي أكثر بـ 10% من إجمالي الوفيات سنة 2016.

ومن بين الدول الخمس والثلاثين العضو في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، شهدت آيسلندا وحدها تراجعا في أجل الحياة المتوقّع لسكّانها خلال ثلاث سنوات، حتّى 2016. وفي البلدان الأخرى، إما ارتفع المعدّل أو بقي ثابتا.
انخفاض معدل متوسط العمر بسبب المخدرات




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