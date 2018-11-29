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أومتيتي يرفض اقتراح برشلونة بشأن الإصابة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعاني الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة، من إصابة أبعدته عن مواجهة بي إس في اَيندهوفن، أمس الأربعاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.


وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن اللاعب عانى من آلام في الركبة اليسرى بعدما تم فحصه من قبل أطباء النادي، مشيرة إلى أن الخيار الأفضل لإنهاء المشاكل التي يعاني منها هي إجراء عملية جراحية.

وأوضحت أن أومتيتي يرفض مقترح برشلونة الخاص بإجراء عملية جراحية، خاصة وأنها تعني انتهاء موسم اللاعب مع الفريق الكتالوني.

وتابعت أن النادي يدرك أن إجراء العملية هو أفضل حل الاَن، من أجل ضمان تعافيه بشكل جيد في المستقبل.

يذكر أن برشلونة ينتظر معرفة الموقف النهائي لإصابة أومتيتي وفترة غيابه المتوقعة عن المباريات، لتحديد إذا كان النادي سيدخل في الميركاتو الشتوي المقبل للبحث عن مدافع أم لا.
أومتيتي يرفض اقتراح برشلونة بشأن الإصابة




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