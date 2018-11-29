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حقوق المواطن تطالب بإتاحة خدمات مكتب التشغيل للمواطنين العرب



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تقدمت المحامية رغد جرايسي من جمعية حقوق المواطن برسالة الى المدير العام لمكتب التشغيل رامي جرؤور، مطالبة من خلالها بإتاحة خدمات المكتب للمواطنين العرب.

 
وجاء في نص الرسالة على إثر توجهات من الجمهور ، وبعد فحص معمّق قامت به الجمعية تبين ان عددًا كبيرًا من الخدمات لا تتوفر باللغة العربية، فموقع الانترنت التابع لمكاتب التشغيل، وكذلك النماذج التي يجب تقديمها غير متوفرة باللغة العربية مما يدفع عدد كبير من المتوجهين إلى الاستعانة بمرافق يقوم بملء النماذج ومتابعة جلسات اللجان المختصة. وفي السياق ذاته تم فحص مدى ضرورة وجود موظفين عرب يساهمون في مساعدة المتوجهين وارشادهم بلغتهم الام. كما يتضح بان الجلسات التي يتم فيها التداول في قضايا طالبي العمل واللجان الطبية تتم بالعبرية وكذلك بروتوكولات هذه الجلسات.
جدير بالذكر ان مكتب العمل يتلقى ما يقارب 400 ألف طلب تشغيل في العام الواحد، وخدماته تقدّم في 71 مكتبا من بينها 14 مكتبا في البلدات العربية. وفي شهر أكتوبر/ تشرين اول الأخير وصل الى مكاتب التشغيل 4000 طالب عمل عربي.
وأكدت الرسالة ان جمعية حقوق المواطن تسعى طوال سنوات عملها لدعم طالبي العمل من خلال مكتب التشغيل، لكن عدم إتاحة الخدمات الأساسية باللغة العربية يعيق فرص إيجاد عمل ويمس بحق المتوجهين العرب في المساواة، ويعيق الحصول على خدمات مكاتب التشغيل وبالتالي يقلل من فرصة الاندماج في سوق العمل او تحصيل حقوق أخرى مرتبطة بمكتب التشغيل.
حقوق المواطن تطالب بإتاحة خدمات مكتب التشغيل للمواطنين العرب




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